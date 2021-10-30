В Украине за вчера вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей

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За сутки 29 октября вакцинировано 317 209 человек

За минувшие сутки, 29 октября, вакцину против коронавируса COVID-19 получили свыше 317 тысяч украинцев - это рекордное количество с начала вакцинальной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 29 октября в Украине 317 209 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы - 84 511 людей", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве проинформировали, что с начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека. Всего проведено 17 400 008 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Всего определено 16 причин или для отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской.