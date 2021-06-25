В Украине за вчера обнаружили 876 новых случаев COVID-19

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 196

По состоянию на утро 25 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 232 790 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 876 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"876 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 июня 2021 года. В частности, заболели 36 детей и 32 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 489 человек, летальных исходов – 53, выздоровели – 2405 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 232 790 человек, выздоровели – 2 160 137 человек, летальных случаев – 52 234", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 196 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 63 случая;

Донецкая область – 53 случая;

Житомирская область – 30 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 53 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 28 случаев;

Одесская область – 33 случая;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровенская область – 20 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что штамм коронавируса "Дельта", впервые найденный в Индии и считающийся более заразным, зафиксирован в Украине у двоих человек.