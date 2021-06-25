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В Украине за вчера обнаружили 876 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 196

По состоянию на утро 25 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 232 790 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 876 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"876 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 июня 2021 года. В частности, заболели 36 детей и 32 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 489 человек, летальных исходов – 53, выздоровели – 2405 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 232 790 человек, выздоровели – 2 160 137 человек, летальных случаев – 52 234", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 196 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 63 случая;
  • Донецкая область – 53 случая;
  • Житомирская область – 30 случаев;
  • Закарпатская область – 14 случаев;
  • Запорожская область – 72 случая;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область – 53 случая;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 32 случая;
  • Николаевская область – 28 случаев;
  • Одесская область – 33 случая;
  • Полтавская область – 26 случаев;
  • Ровенская область – 20 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 10 случаев;
  • Харьковская область – 56 случаев;
  • Херсонская область – 29 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 33 случая;
  • Черновицкая область – 13 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что штамм коронавируса "Дельта", впервые найденный в Индии и считающийся более заразным, зафиксирован в Украине у двоих человек.

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