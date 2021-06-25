В Украине за вчера обнаружили 876 новых случаев COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 196
По состоянию на утро 25 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 232 790 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 876 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"876 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 июня 2021 года. В частности, заболели 36 детей и 32 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 489 человек, летальных исходов – 53, выздоровели – 2405 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 232 790 человек, выздоровели – 2 160 137 человек, летальных случаев – 52 234", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 196 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 63 случая;
- Донецкая область – 53 случая;
- Житомирская область – 30 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 72 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 53 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 32 случая;
- Николаевская область – 28 случаев;
- Одесская область – 33 случая;
- Полтавская область – 26 случаев;
- Ровенская область – 20 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 10 случаев;
- Харьковская область – 56 случаев;
- Херсонская область – 29 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 33 случая;
- Черновицкая область – 13 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что штамм коронавируса "Дельта", впервые найденный в Индии и считающийся более заразным, зафиксирован в Украине у двоих человек.