В Украине за сутки зафиксировали 5 182 новых больных COVID-19

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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано на Ивано-Франковщине

В Украине по состоянию на утро 13 февраля лабораторно подтвердили 1 268 049 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 182 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 6 144 лицам, а 111 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 24 285 летальных случаев от COVID-19, а 1 112 299 пациентов смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 140 случаев;

Житомирская область – 234 случая;

Закарпатская область – 485 случаев;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 668 случаев;

Киевская область – 265 случаев;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 55 случаев;

Львовская область – 329 случаев;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровенская область – 114 случаев;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 127 случаев;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения готово выкупать вакцину от коронавируса COVID-19, которую частные дистрибьюторы будут выводить на рынок. По его словам, государство делает все возможное, чтобы вакцинация была бесплатной.