В Украине за сутки зафиксировали 5 182 новых больных COVID-19
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано на Ивано-Франковщине
В Украине по состоянию на утро 13 февраля лабораторно подтвердили 1 268 049 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 182 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 6 144 лицам, а 111 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 24 285 летальных случаев от COVID-19, а 1 112 299 пациентов смогли побороть болезнь.
Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 365 случаев;
- Волынская область – 112 случаев;
- Днепропетровская область – 173 случая;
- Донецкая область – 140 случаев;
- Житомирская область – 234 случая;
- Закарпатская область – 485 случаев;
- Запорожская область – 136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 668 случаев;
- Киевская область – 265 случаев;
- Кировоградская область – 34 случая;
- Луганская область – 55 случаев;
- Львовская область – 329 случаев;
- Николаевская область – 79 случаев;
- Одесская область – 183 случая;
- Полтавская область – 137 случаев;
- Ровенская область – 114 случаев;
- Сумская область – 130 случаев;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 289 случаев;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 127 случаев;
- Черкасская область – 164 случая;
- Черновицкая область – 384 случая;
- Черниговская область – 101 случай.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения готово выкупать вакцину от коронавируса COVID-19, которую частные дистрибьюторы будут выводить на рынок. По его словам, государство делает все возможное, чтобы вакцинация была бесплатной.