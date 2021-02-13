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В Украине за сутки зафиксировали 5 182 новых больных COVID-19

Фото из открытых источников

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано на Ивано-Франковщине

В Украине по состоянию на утро 13 февраля лабораторно подтвердили 1 268 049 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 182 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 6 144 лицам, а 111 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 24 285 летальных случаев от COVID-19, а 1 112 299 пациентов смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 320 случаев;
  • Винницкая область – 365 случаев;
  • Волынская область – 112 случаев;
  • Днепропетровская область – 173 случая;
  • Донецкая область – 140 случаев;
  • Житомирская область – 234 случая;
  • Закарпатская область – 485 случаев;
  • Запорожская область – 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 668 случаев;
  • Киевская область – 265 случаев;
  • Кировоградская область – 34 случая;
  • Луганская область – 55 случаев;
  • Львовская область – 329 случаев;
  • Николаевская область – 79 случаев;
  • Одесская область – 183 случая;
  • Полтавская область – 137 случаев;
  • Ровенская область – 114 случаев;
  • Сумская область – 130 случаев;
  • Тернопольская область – 135 случаев;
  • Харьковская область – 289 случаев;
  • Херсонская область – 23 случая;
  • Хмельницкая область – 127 случаев;
  • Черкасская область – 164 случая;
  • Черновицкая область – 384 случая;
  • Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения готово выкупать вакцину от коронавируса COVID-19, которую частные дистрибьюторы будут выводить на рынок. По его словам, государство делает все возможное, чтобы вакцинация была бесплатной.

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