В Украине за сутки зафиксировали 323 новых случаев коронавируса

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Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве

В Украине за минувшие сутки, 20 июня, выявили 323 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как уточняется, в частности среди новых больных 15 детей и ни одного медработника.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

При этом за минувшие сутки госпитализировали 375 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели — 677. За сутки методом ПЦР протестировали 8 943 человек, методом ИФА — 1 147 человек, экспресс-тестами — 4 008 человек.

От начала пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели — 2 152 140 человек, летальных случаев — 52 032, проведено 10 679 015 ПЦР-тестов.

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Напомним, что вакцинация против коронавируса в Украине началась 24-го февраля 2021 года.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 989 398 прививок.