В Украине за сутки зафиксировали 286 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

В субботу, 24 июля, в стране зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего из них – в столице. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Как отмечается, среди 286 зараженных – 19 детей.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Также за минувшие сутки было госпитализировано – 422 больных, выздоровело – 159 человек. Болезнь унесла жизни 12 человек.

Кроме того, за сутки было протестировано 39 404 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек, умерли от Covid 52 847 украинцев.

Напомним, на днях сообщалось, что в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.