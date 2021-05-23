В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысячи новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской области

В Украине за минувшие сутки, 22 мая, зарегистрировали ​​2 533 новых случая коронавируса. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

За сутки госпитализировали 1 701 человека, выписали из больниц 3 104 пациентов, летальных исходов — 89, выздоровели — 8 937 человек. Осуществлено 34 506 тестирований, из них 16 285 — методом ПЦР, 3 730 — методом ИФА, 14 491 — исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Новости по теме: Шмыгаль заверил, что государство бесплатно вакцинирует против коронавируса всех желающих

Всего с начала пандемии в Украине заболела 2 182 521 человек, выздоровели — 1 950 562 пациенты, летальных случаев — 49 368, проведено 10 013 773 ПЦР-тестов.

Новости по теме: Украина пересекла отметку в один миллион прививок от COVID-19

Напомним, на днях глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобрены на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.