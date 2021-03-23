В Украине за сутки сделали почти 11 тыс. COVID-прививок, больше всего в столице
Вакцинация проводилась 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививок
За прошедшие сутки, 22 марта, от коронавируса COVID-19 были вакцинированы 10 904 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению, всего с начала кампании привито 929 121 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Известно, что самое большое количество прививок за 22 марта было проведено в г. Киеве – 1030 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в Донецкой области – 9164 прививки.
Как отмечается, за минувшие сутки в регионах было проведено такое количество прививок:
- Винницкая область – 490 прививок;
- Волынская область – 200 прививок;
- Днепропетровская область – 960 прививок;
- Донецкая область – 150 прививок;
- Житомирская область – 590 прививок;
- Закарпатская область – 500 прививок;
- Запорожская область – 310 прививок;
- Ивано-Франковская область – 454 прививки;
- Киевская область – 310 прививок;
- Кировоградская область – 300 прививок;
- Луганская область – 150 прививок;
- Львовская область – 880 прививок;
- г. Киев – 1 030 прививок;
- Николаевская область - 250 прививок;
- Одесская область – 320 прививок;
- Полтавская область – 620 прививок;
- Ровенская область – 400 прививок;
- Сумская область – 450 прививок;
- Тернопольская область – 510 прививок;
- Харьковская область – 310 прививок;
- Херсонская область – 510 прививок;
- Хмельницкая область – 160 прививок;
- Черновицкая область – 110 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок;
- Черкасская область – 840 прививок.
Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения хотят изменить план вакцинации таким образом, чтобы в первую очередь прививки делали лицам из группы риска, которые записались через портал "Дія".