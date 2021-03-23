В Украине за сутки сделали почти 11 тыс. COVID-прививок, больше всего в столице

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Вакцинация проводилась 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививок

За прошедшие сутки, 22 марта, от коронавируса COVID-19 были вакцинированы 10 904 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, всего с начала кампании привито 929 121 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Известно, что самое большое количество прививок за 22 марта было проведено в г. Киеве – 1030 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в Донецкой области – 9164 прививки.

Как отмечается, за минувшие сутки в регионах было проведено такое количество прививок:

Винницкая область – 490 прививок;

Волынская область – 200 прививок;

Днепропетровская область – 960 прививок;

Донецкая область – 150 прививок;

Житомирская область – 590 прививок;

Закарпатская область – 500 прививок;

Запорожская область – 310 прививок;

Ивано-Франковская область – 454 прививки;

Киевская область – 310 прививок;

Кировоградская область – 300 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 880 прививок;

г. Киев – 1 030 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область – 320 прививок;

Полтавская область – 620 прививок;

Ровенская область – 400 прививок;

Сумская область – 450 прививок;

Тернопольская область – 510 прививок;

Харьковская область – 310 прививок;

Херсонская область – 510 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 100 прививок;

Черкасская область – 840 прививок.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения хотят изменить план вакцинации таким образом, чтобы в первую очередь прививки делали лицам из группы риска, которые записались через портал "Дія".