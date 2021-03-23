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В Украине за сутки сделали почти 11 тыс. COVID-прививок, больше всего в столице

Фото из открытых источников

Вакцинация проводилась 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививок

За прошедшие сутки, 22 марта, от коронавируса COVID-19 были вакцинированы 10 904 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Согласно сообщению, всего с начала кампании привито 929 121 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Известно, что самое большое количество прививок за 22 марта было проведено в г. Киеве – 1030 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в Донецкой области – 9164 прививки. 

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Как отмечается, за минувшие сутки в регионах было проведено такое количество прививок: 

  • Винницкая область – 490 прививок;
  • Волынская область – 200 прививок;
  • Днепропетровская область – 960 прививок;
  • Донецкая область – 150 прививок;
  • Житомирская область – 590 прививок;
  • Закарпатская область – 500 прививок;
  • Запорожская область – 310 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 454 прививки;
  • Киевская область – 310 прививок;
  • Кировоградская область – 300 прививок;
  • Луганская область – 150 прививок;
  • Львовская область – 880 прививок;
  • г. Киев – 1 030 прививок;
  • Николаевская область - 250 прививок;
  • Одесская область – 320 прививок;
  • Полтавская область – 620 прививок;
  • Ровенская область – 400 прививок;
  • Сумская область – 450 прививок;
  • Тернопольская область – 510 прививок;
  • Харьковская область – 310 прививок;
  • Херсонская область – 510 прививок;
  • Хмельницкая область – 160 прививок;
  • Черновицкая область – 110 прививок;
  • Черниговская область – 100 прививок;
  • Черкасская область – 840 прививок.

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Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения хотят изменить план вакцинации таким образом, чтобы в первую очередь прививки делали лицам из группы риска, которые записались через портал "Дія". 

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