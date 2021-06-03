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В Украине за сутки сделали самое большое количество прививок за весь период вакцинации

Фото из открытых источников

Больше всего людей вакцинировали препаратом Pfizer

За минувшие сутки, 2 июня, в Украине сделали прививку от коронавируса COVID-19 - 34 481 человеку - это самое большое количество за весь период вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, накануне первую дозу получили 28 899 человек, а 5 582 человека полностью завершили процесс вакцинации.

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Известно, что больше всего сделали прививок вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech - 17 016, еще 15 925 - китайским препаратом CoronaVac. Также использовали 1 540 доз препарата CoviShield от AstraZeneca.

Как отмечается, всего в Украине сделали прививку 1 076 795 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 138 090 людей. 

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Напомним, по состоянию на утро 3 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 209 417 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 2 581 нового больного. 

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