В Украине за сутки произошла резкая вспышка заболеваний коронавирусом

CDC

Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях

В Украине за последние сутки подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Об этом сообщает прессслужба Минздрав.

В Украине госпитализировали 3 745 человек; летальных исходов - 320; выздоровевших-4 630 человек.

Протестировали методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 482 518 человек, выздоровели - 2 273 382 человека. Не смогли осилить болезнь 57 526 человек.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет новых данных о результатах испытаний таблеток от коронавирус, которые разработала фармацевтическая компания MSD.