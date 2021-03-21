В Украине за сутки прививки от COVID-19 получили почти 4 тыс. человек
Прививки проводили 134 мобильные бригады по иммунизации
За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 3 968 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, от начала вакцинальной кампании прививки получили 108 310 человек, из них получили 1 дозу – 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.
Известно, что по состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.
Как отмечается, за последние сутки в регионах провели такое количество прививок:
- Винницкая область-40 прививок;
- Волынская область-100 прививок;
- Днепропетровская область-260 прививок;
- Донецкая область-140 прививок;
- Житомирская область-100 прививок;
- Закарпатская область-90 прививок;
- Запорожская область-60 прививок;
- Ивано-Франковская область – 228 прививок;
- Киевская область-550 прививок;
- Кировоградская область-50 прививок;
- Луганская область-150 прививок;
- Львовская область-150 прививок;
- г. Киев-270 прививок;
- Николаевская область-120 прививок;
- Одесская область-30 прививок;
- Полтавская область - 180 прививок;
- Ровенская область-160 прививок;
- Сумская область-130 прививок;
- Тернопольская область - 120 прививок;
- Харьковская область - 210 прививок;
- Херсонская область - 250 прививок;
- Хмельницкая область-160 прививок;
- Черновицкая область-60 прививок;
- Черниговская область - 110 прививок;
- Черкасская область - 250 прививок.
Напомним, за прошедшие сутки, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни.