В Украине за сутки прививки от COVID-19 получили почти 4 тыс. человек

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Прививки проводили 134 мобильные бригады по иммунизации

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 3 968 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, от начала вакцинальной кампании прививки получили 108 310 человек, из них получили 1 дозу – 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

Известно, что по состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.

Как отмечается, за последние сутки в регионах провели такое количество прививок:

Винницкая область-40 прививок;

Волынская область-100 прививок;

Днепропетровская область-260 прививок;

Донецкая область-140 прививок;

Житомирская область-100 прививок;

Закарпатская область-90 прививок;

Запорожская область-60 прививок;

Ивано-Франковская область – 228 прививок;

Киевская область-550 прививок;

Кировоградская область-50 прививок;

Луганская область-150 прививок;

Львовская область-150 прививок;

г. Киев-270 прививок;

Николаевская область-120 прививок;

Одесская область-30 прививок;

Полтавская область - 180 прививок;

Ровенская область-160 прививок;

Сумская область-130 прививок;

Тернопольская область - 120 прививок;

Харьковская область - 210 прививок;

Херсонская область - 250 прививок;

Хмельницкая область-160 прививок;

Черновицкая область-60 прививок;

Черниговская область - 110 прививок;

Черкасская область - 250 прививок.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни.