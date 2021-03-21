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В Украине за сутки прививки от COVID-19 получили почти 4 тыс. человек

Фото из открытых источников

Прививки проводили 134 мобильные бригады по иммунизации

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 3 968 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

Согласно сообщению, от начала вакцинальной кампании прививки получили 108 310 человек, из них получили 1 дозу – 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

Известно, что по состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.

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Как отмечается, за последние сутки в регионах провели такое количество прививок:

  • Винницкая область-40 прививок;
  • Волынская область-100 прививок;
  • Днепропетровская область-260 прививок;
  • Донецкая область-140 прививок;
  • Житомирская область-100 прививок;
  • Закарпатская область-90 прививок;
  • Запорожская область-60 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 228 прививок;
  • Киевская область-550 прививок;
  • Кировоградская область-50 прививок;
  • Луганская область-150 прививок;
  • Львовская область-150 прививок;
  • г. Киев-270 прививок;
  • Николаевская область-120 прививок;
  • Одесская область-30 прививок;
  • Полтавская область - 180 прививок;
  • Ровенская область-160 прививок;
  • Сумская область-130 прививок;
  • Тернопольская область - 120 прививок;
  • Харьковская область - 210 прививок;
  • Херсонская область - 250 прививок;
  • Хмельницкая область-160 прививок;
  • Черновицкая область-60 прививок;
  • Черниговская область - 110 прививок;
  • Черкасская область - 250 прививок.

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Напомним, за прошедшие сутки, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни

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