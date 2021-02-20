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В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

За сутки коронавирус подтвердили у 429 детей и 223 медработников Фото из открытых источников

В течение суток в больницы с осложнениями забрали 2 225 человек

В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 6 295 новых случаев коронавируса, 73 пациента умерли от осложнений, а еще 4 539 человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Больше всего больных обнаружили в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в Киеве. 

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 415 случаев;
  • Винницкая область - 554 случая;
  • Волынская область - 166 случаев;
  • Днепропетровская область - 290 случаев;
  • Донецкая область - 168 случаев;
  • Житомирская область - 369 случаев;
  • Закарпатская область - 414 случаев;
  • Запорожская область - 132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 738 случаев;
  • Киевская область - 325 случаев;
  • Кировоградская область - 42 случая;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 420 случаев;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Одесская область - 144 случая;
  • Полтавская область - 138 случаев;
  • Ровенская область - 142 случая;
  • Сумская область - 143 случая;
  • Тернопольская область - 203 случая;
  • Харьковская область - 280 случаев;
  • Херсонская область - 35 случаев;
  • Хмельницкая область - 210 случаев;
  • Черкасская область - 127 случаев;
  • Черновицкая область - 522 случая;
  • Черниговская область - 110 случаев.

В целом он начала пандемии в Украине заболели 1 299 967 человек, из них 25 045 - умерли, а 1 144 516 больных выздоровели. 

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Напомним, перед этим в Украине лабораторно зарегистрировали 6 531 случая коронавируса, при этом 120 пациентов погибли, а еще более 5 тысяч больных выздоровели.

ZIK

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