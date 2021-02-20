В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

За сутки коронавирус подтвердили у 429 детей и 223 медработников Фото из открытых источников

В течение суток в больницы с осложнениями забрали 2 225 человек

В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 6 295 новых случаев коронавируса, 73 пациента умерли от осложнений, а еще 4 539 человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Больше всего больных обнаружили в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в Киеве.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 415 случаев;

Винницкая область - 554 случая;

Волынская область - 166 случаев;

Днепропетровская область - 290 случаев;

Донецкая область - 168 случаев;

Житомирская область - 369 случаев;

Закарпатская область - 414 случаев;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 738 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 420 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 138 случаев;

Ровенская область - 142 случая;

Сумская область - 143 случая;

Тернопольская область - 203 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 110 случаев.

В целом он начала пандемии в Украине заболели 1 299 967 человек, из них 25 045 - умерли, а 1 144 516 больных выздоровели.

Новости по теме: В Украине планируют провести две волны вакцинации от коронавируса

Напомним, перед этим в Украине лабораторно зарегистрировали 6 531 случая коронавируса, при этом 120 пациентов погибли, а еще более 5 тысяч больных выздоровели.