В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19
В течение суток в больницы с осложнениями забрали 2 225 человек
В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 6 295 новых случаев коронавируса, 73 пациента умерли от осложнений, а еще 4 539 человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего больных обнаружили в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в Киеве.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 415 случаев;
- Винницкая область - 554 случая;
- Волынская область - 166 случаев;
- Днепропетровская область - 290 случаев;
- Донецкая область - 168 случаев;
- Житомирская область - 369 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 738 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 420 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 138 случаев;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 143 случая;
- Тернопольская область - 203 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 110 случаев.
В целом он начала пандемии в Украине заболели 1 299 967 человек, из них 25 045 - умерли, а 1 144 516 больных выздоровели.
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Напомним, перед этим в Украине лабораторно зарегистрировали 6 531 случая коронавируса, при этом 120 пациентов погибли, а еще более 5 тысяч больных выздоровели.