В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев COVID-19

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За сутки сделали 47 429 тестирований

По состоянию на 17 августа в Украине подтвердили 2 267 219 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 890 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 81 ребенок и 10 медработников, 379 человек госпитализировали, 27 пациентов скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 127 случаев;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 49 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 74 случая;

Ивано-Франковская область – 24 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 68 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровенская область – 21 случай;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 12 случаев;

Хмельницкая область – 43 случая;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 41 случай.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения одобрило смешивание препаратов Pfizer и Moderna для вакцинации от COVID-19.