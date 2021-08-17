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В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото

За сутки сделали 47 429 тестирований

По состоянию на 17 августа в Украине подтвердили 2 267 219 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 890 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 81 ребенок и 10 медработников, 379 человек госпитализировали, 27 пациентов скончались. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 127 случаев;
  • Винницкая область – 7 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 49 случаев;
  • Донецкая область – 16 случаев;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 74 случая;
  • Ивано-Франковская область – 24 случая;
  • Киевская область – 48 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 68 случаев;
  • Львовская область – 49 случаев;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 111 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровенская область – 21 случай;
  • Сумская область – 28 случаев;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 86 случаев;
  • Херсонская область – 12 случаев;
  • Хмельницкая область – 43 случая;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 41 случай.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения одобрило смешивание препаратов Pfizer и Moderna для вакцинации от COVID-19

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