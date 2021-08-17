В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев COVID-19
За сутки сделали 47 429 тестирований
По состоянию на 17 августа в Украине подтвердили 2 267 219 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 890 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 81 ребенок и 10 медработников, 379 человек госпитализировали, 27 пациентов скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 127 случаев;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 49 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 74 случая;
- Ивано-Франковская область – 24 случая;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 68 случаев;
- Львовская область – 49 случаев;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 111 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровенская область – 21 случай;
- Сумская область – 28 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 86 случаев;
- Херсонская область – 12 случаев;
- Хмельницкая область – 43 случая;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 41 случай.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения одобрило смешивание препаратов Pfizer и Moderna для вакцинации от COVID-19.