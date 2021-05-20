В Украине за сутки подтвердили 5 165 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Накануне осуществили 69 732 тестирований

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтвердили 2 170 398 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 165 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 109 медработников, госпитализировали 1 884 лиц, 203 человека скончались.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 433 случая;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 196 случаев;

Днепропетровская область – 489 случаев;

Донецкая область – 291 случай;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 311 случаев;

Ивано-Франковская область – 126 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область – 80 случаев;

Луганская область – 123 случая;

Львовская область – 283 случая;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 146 случаев;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровенская область – 217 случаев;

Сумская область – 129 случаев;

Тернопольская область – 141 случай;

Харьковская область – 429 случаев;

Херсонская область – 240 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 181 случай;

Черновицкая область – 86 случаев;

Черниговская область – 131 случай.

Напомним, ранее в Минздраве предупредили, что приобретенный иммунитет после перенесенного COVID-19 не исключает повторного заболевания коронавирусной болезнью.