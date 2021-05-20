В Украине за сутки подтвердили 5 165 новых случаев COVID-19
Накануне осуществили 69 732 тестирований
По состоянию на утро 20 мая в Украине подтвердили 2 170 398 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 165 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 109 медработников, госпитализировали 1 884 лиц, 203 человека скончались.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 433 случая;
- Винницкая область – 117 случаев;
- Волынская область – 196 случаев;
- Днепропетровская область – 489 случаев;
- Донецкая область – 291 случай;
- Житомирская область – 164 случая;
- Закарпатская область – 96 случаев;
- Запорожская область – 311 случаев;
- Ивано-Франковская область – 126 случаев;
- Киевская область - 295 случаев;
- Кировоградская область – 80 случаев;
- Луганская область – 123 случая;
- Львовская область – 283 случая;
- Николаевская область – 172 случая;
- Одесская область – 146 случаев;
- Полтавская область – 137 случаев;
- Ровенская область – 217 случаев;
- Сумская область – 129 случаев;
- Тернопольская область – 141 случай;
- Харьковская область – 429 случаев;
- Херсонская область – 240 случаев;
- Хмельницкая область – 152 случая;
- Черкасская область – 181 случай;
- Черновицкая область – 86 случаев;
- Черниговская область – 131 случай.
Напомним, ранее в Минздраве предупредили, что приобретенный иммунитет после перенесенного COVID-19 не исключает повторного заболевания коронавирусной болезнью.