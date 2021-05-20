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В Украине за сутки подтвердили 5 165 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Накануне осуществили 69 732 тестирований

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтвердили 2 170 398 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 165 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 109 медработников, госпитализировали 1 884 лиц, 203 человека скончались. 

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 433 случая;
  • Винницкая область – 117 случаев;
  • Волынская область – 196 случаев;
  • Днепропетровская область – 489 случаев;
  • Донецкая область – 291 случай;
  • Житомирская область – 164 случая;
  • Закарпатская область – 96 случаев;
  • Запорожская область – 311 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 126 случаев;
  • Киевская область - 295 случаев;
  • Кировоградская область – 80 случаев;
  • Луганская область – 123 случая;
  • Львовская область – 283 случая;
  • Николаевская область – 172 случая;
  • Одесская область – 146 случаев;
  • Полтавская область – 137 случаев;
  • Ровенская область – 217 случаев;
  • Сумская область – 129 случаев;
  • Тернопольская область – 141 случай;
  • Харьковская область – 429 случаев;
  • Херсонская область – 240 случаев;
  • Хмельницкая область – 152 случая;
  • Черкасская область – 181 случай;
  • Черновицкая область – 86 случаев;
  • Черниговская область – 131 случай.

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Напомним, ранее в Минздраве предупредили, что приобретенный иммунитет после перенесенного COVID-19 не исключает повторного заболевания коронавирусной болезнью.

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