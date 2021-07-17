В Украине за сутки почти 600 новых COVID-больных

Больше всего новых больных в Киеве

В Украине за прошедшие сутки, 16 июля, зарегистрировали 591 случай заболевания COVID-19. Среди больных 41 ребенок и 9 медиков.

За данными Министерства здравоохранения, в этот период в больницы госпитализированы 438 человек, скончались — 16. Выздоровели 676 украинцев.

Больше всего новых больных в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

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Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 244 196 заражений (выздоровели 2 180 957 человек) и 52 718 смертей.