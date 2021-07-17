В Украине за сутки почти 600 новых COVID-больных
Больше всего новых больных в Киеве
В Украине за прошедшие сутки, 16 июля, зарегистрировали 591 случай заболевания COVID-19. Среди больных 41 ребенок и 9 медиков.
За данными Министерства здравоохранения, в этот период в больницы госпитализированы 438 человек, скончались — 16. Выздоровели 676 украинцев.
Больше всего новых больных в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 244 196 заражений (выздоровели 2 180 957 человек) и 52 718 смертей.
При этом вакцинировали за минувшие сутки 111 150 человек. Первую дозу получили 65 226 человек, а вторую — 45 924.
Полностью вакцинировано в Украине 1 406 180 человек.
Напомним, ранее генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина заявлял, что в Украине планируют запустить вакцинацию от COVID-19 в аптеках этот вопрос еще находится на рассмотрении. До конца лета есть амбициозный план - сделать прививку 10 млн украинцев.