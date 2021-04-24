В Украине за сутки обнаружили еще более 12 тыс. новых случаев коронавируса
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области
В Украине за сутки обнаружили 12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 508 человек;
- летальных исходов - 392;
- выздоровело - 13 687 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 92 136 (в частности методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 017 341 человек;
- выздоровело - 1 565 954 человека;
- летальных исходов - 42 092;
- проведено ПЦР-тестирований - 9 214 479.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), м. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях", - подчеркнул министр.
При этом он добавил, что за прошедшие сутки было сделано 14 339 прививок против COVID-19.
Как сообщалось ранее, правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после прививки. Если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 млн гривен.
Напомним, также Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса - до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.
Накануне главный санитарный врач Олег Ляшко отчитался об использовании первых доз вакцины индийского производства и обвинил три области в замедлении темпов вакцинации.