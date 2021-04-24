В Украине за сутки обнаружили еще более 12 тыс. новых случаев коронавируса

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

За все время пандемии в Украине:

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), м. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях", - подчеркнул министр.

При этом он добавил, что за прошедшие сутки было сделано 14 339 прививок против COVID-19.