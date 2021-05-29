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В Украине за сутки обнаружили более 3 тыс. новых COVID-случаев, больше всего - в Киеве

Фото из открытых источников

Также в лидерах по количеству больных Днепропетровская и Львовская области

В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом уточняется, что в указанный период от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего - 28 в Днепропетровской области. Выздоровели - 10 199 человек.

Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве - 377, Днепропетровской области - 261, Львовской области - 231. Меньше всего - в Луганской и Кировоградской - по 31 новому больному.

За сутки было протестировано методом ПЦР – 25 401 человека, методом ИФА - 10 963 человека, экспресс-тестами - 21 020 человек.

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Напомним, сегодня в Киеве, Львове и Одессе открываются центры вакцинации. В столице там будут делать прививки в том числе людям, которые стали в лист ожидания в "Дії".

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