В Украине за сутки обнаружили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

CDC

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли. Больше всего новых COVID-случаев в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав.

За сутки госпитализировали 5696 человек; летальных исходов - 816; выздоровевших - 16 277 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 69 627 человек, методом ИФА-19 681, экспресс-тестами - 57 281.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (+1740), Днепропетровской области (+1792), Одесской области (+1572), Полтавской области (+1591), Харьковской области (+1719).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 лица; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Канады одобрило бустерную вакцинацию всех совершеннолетних в стране. Прививки будут делать препаратом Pfizer.