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В Украине за сутки обнаружили более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19

Иллюстративное фото

За сутки выполнили 50 593 тестирования

По состоянию на 19 августа в Украине подтвердили 2 270 226 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1560 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 90 детей и 35 медработников, 665 человек госпитализировали, от осложнений умерли 32 человека. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Как отмечается, уровень заболеваемости в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 245 случаев;
  • Винницкая область – 72 случая;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 61 случай;
  • Донецкая область – 69 случаев;
  • Житомирская область – 42 случая;
  • Закарпатская область – 18 случаев;
  • Запорожская область – 80 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 58 случаев;
  • Киевская область – 58 случаев;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 52 случая;
  • Львовская область – 57 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 105 случаев;
  • Полтавская область – 38 случаев;
  • Ровенская область – 17 случаев;
  • Сумская область – 48 случаев;
  • Тернопольская область – 87 случаев;
  • Харьковская область – 130 случаев;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 59 случаев;
  • Черкасская область – 44 случая;
  • Черновицкая область – 82 случая;
  • Черниговская область – 39 случаев.

Напомним, ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта". 

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