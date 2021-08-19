В Украине за сутки обнаружили более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19
За сутки выполнили 50 593 тестирования
По состоянию на 19 августа в Украине подтвердили 2 270 226 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1560 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 90 детей и 35 медработников, 665 человек госпитализировали, от осложнений умерли 32 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Как отмечается, уровень заболеваемости в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 245 случаев;
- Винницкая область – 72 случая;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 61 случай;
- Донецкая область – 69 случаев;
- Житомирская область – 42 случая;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 80 случаев;
- Ивано-Франковская область – 58 случаев;
- Киевская область – 58 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 57 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 105 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровенская область – 17 случаев;
- Сумская область – 48 случаев;
- Тернопольская область – 87 случаев;
- Харьковская область – 130 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 59 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 82 случая;
- Черниговская область – 39 случаев.
Напомним, ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта".