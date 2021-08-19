В Украине за сутки обнаружили более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19

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За сутки выполнили 50 593 тестирования

По состоянию на 19 августа в Украине подтвердили 2 270 226 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1560 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 90 детей и 35 медработников, 665 человек госпитализировали, от осложнений умерли 32 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Как отмечается, уровень заболеваемости в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 245 случаев;

Винницкая область – 72 случая;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 61 случай;

Донецкая область – 69 случаев;

Житомирская область – 42 случая;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 58 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 57 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 105 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровенская область – 17 случаев;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 87 случаев;

Харьковская область – 130 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 59 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 82 случая;

Черниговская область – 39 случаев.

Напомним, ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта".