В Украине за сутки обнаружили 7235 случаев COVID-19, Киев снова в лидерах

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Накануне провели 85 043 тестирования

По состоянию на утро 3 марта в Украине диагностировали 1 364 705 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7235 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 429 детей и 319 медработников, 3486 человек были госпитализированы, 185 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 655 случаев;

Винницкая область – 577 случаев;

Волынская область – 201 случай;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 213 случаев;

Житомирская область – 296 случаев;

Закарпатская область – 479 случаев;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 640 случаев;

Киевская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 403 случая;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 309 случаев;

Полтавская область – 148 случаев;

Ровненская область – 217 случаев;

Сумская область – 132 случая;

Тернопольская область – 343 случая;

Харьковская область – 394 случая;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 295 случаев;

Черкасская область – 130 случаев;

Черновицкая область – 495 случаев;

Черниговская область – 59 случаев.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19.