В Украине за сутки обнаружили 7235 случаев COVID-19, Киев снова в лидерах
Накануне провели 85 043 тестирования
По состоянию на утро 3 марта в Украине диагностировали 1 364 705 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7235 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 429 детей и 319 медработников, 3486 человек были госпитализированы, 185 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 655 случаев;
- Винницкая область – 577 случаев;
- Волынская область – 201 случай;
- Днепропетровская область – 234 случая;
- Донецкая область – 213 случаев;
- Житомирская область – 296 случаев;
- Закарпатская область – 479 случаев;
- Запорожская область – 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 640 случаев;
- Киевская область – 427 случаев;
- Кировоградская область – 85 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 403 случая;
- Николаевская область – 197 случаев;
- Одесская область – 309 случаев;
- Полтавская область – 148 случаев;
- Ровненская область – 217 случаев;
- Сумская область – 132 случая;
- Тернопольская область – 343 случая;
- Харьковская область – 394 случая;
- Херсонская область – 40 случаев;
- Хмельницкая область – 295 случаев;
- Черкасская область – 130 случаев;
- Черновицкая область – 495 случаев;
- Черниговская область – 59 случаев.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19.