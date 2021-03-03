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В Украине за сутки обнаружили 7235 случаев COVID-19, Киев снова в лидерах

Фото из открытых источников

Накануне провели 85 043 тестирования

По состоянию на утро 3 марта в Украине диагностировали 1 364 705 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7235 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 429 детей и 319 медработников, 3486 человек были госпитализированы, 185 человек умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 655 случаев;
  • Винницкая область – 577 случаев;
  • Волынская область – 201 случай;
  • Днепропетровская область – 234 случая;
  • Донецкая область – 213 случаев;
  • Житомирская область – 296 случаев;
  • Закарпатская область – 479 случаев;
  • Запорожская область – 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 640 случаев;
  • Киевская область – 427 случаев;
  • Кировоградская область – 85 случаев;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Львовская область – 403 случая;
  • Николаевская область – 197 случаев;
  • Одесская область – 309 случаев;
  • Полтавская область – 148 случаев;
  • Ровненская область – 217 случаев;
  • Сумская область – 132 случая;
  • Тернопольская область – 343 случая;
  • Харьковская область – 394 случая;
  • Херсонская область – 40 случаев;
  • Хмельницкая область – 295 случаев;
  • Черкасская область – 130 случаев;
  • Черновицкая область – 495 случаев;
  • Черниговская область – 59 случаев.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19.

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