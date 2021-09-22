home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине за сутки обнаружили 6 754 новых случая коронавируса

Украинская правда

Госпитализировали 2 175 человек, зафиксировали 105 летальных исходов, выздоровели 2 095 человек

В Украине за минувшие сутки, 21 сентября, зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них детей – 625, медработников – 125). Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

В частности госпитализировали 2 175 человек, зафиксировали 105 летальных исходов, выздоровели 2 095 человек.

Отмечается, что за сутки методом ПЦР протестировали 36 642 человека, методом ИФА – 11 347, экспресс-тестами – 34 254.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 2 362 559 человек, выздоровели – 2 235 668, летальных случаев – 55 161, проведено ПЦР-тестирований – 12 551 650.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), м. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Новости по теме: В регионы Украины начали поступать инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, - Ляшко

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет, что составляет 82% от доли всех летальных исходов. Данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Отстраненный от Олимпиады украинец Коваленко победил на международном турнире Украинки Лузан и Четверикова завоевали золото на чемпионате мира по гребле В Чили собака забила гол после розыгрыша штрафного. Видео Украинский пловец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект