В Украине за сутки обнаружили 6 754 новых случая коронавируса

Госпитализировали 2 175 человек, зафиксировали 105 летальных исходов, выздоровели 2 095 человек

В частности госпитализировали 2 175 человек, зафиксировали 105 летальных исходов, выздоровели 2 095 человек.

Отмечается, что за сутки методом ПЦР протестировали 36 642 человека, методом ИФА – 11 347, экспресс-тестами – 34 254.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 2 362 559 человек, выздоровели – 2 235 668, летальных случаев – 55 161, проведено ПЦР-тестирований – 12 551 650.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), м. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет, что составляет 82% от доли всех летальных исходов. Данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.