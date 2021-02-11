В Украине за сутки обнаружили 5 039 новых случаев COVID-19, более 6,5 тыс. человек выздоровели
За сутки выполнили 43 126 тестирований
По состоянию на утро 11 февраля в Украине обнаружили 1 258 094 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 039 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 277 детей и 281 медработник, 1 784 человека были госпитализированы. Также зарегистрированы 124 летальных случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киев (335).
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 335 случаев;
- Винницкая область – 392 случая;
- Волынская область – 125 случаев;
- Днепропетровская область – 306 случаев;
- Донецкая область – 156 случаев;
- Житомирская область – 367 случаев;
- Закарпатская область – 368 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 482 случая;
- Киевская область - 159 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Львовская область – 319 случаев;
- Николаевская область – 83 случая;
- Одесская область – 155 случаев;
- Полтавская область – 126 случаев;
- Ровенская область – 139 случаев;
- Сумская область – 102 случая;
- Тернопольская область – 153 случая;
- Харьковская область – 232 случая;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 235 случаев;
- Черкасская область – 129 случаев;
- Черновицкая область – 291 случай;
- Черниговская область – 81 случай.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.