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В Украине за сутки обнаружили 5 039 новых случаев COVID-19, более 6,5 тыс. человек выздоровели

Фото из открытых источников

За сутки выполнили 43 126 тестирований

По состоянию на утро 11 февраля в Украине обнаружили 1 258 094 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 039 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Согласно сообщению, накануне заболели 277 детей и 281 медработник, 1 784 человека были госпитализированы. Также зарегистрированы 124 летальных случая. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киев (335).

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 335 случаев;
  • Винницкая область – 392 случая;
  • Волынская область – 125 случаев;
  • Днепропетровская область – 306 случаев;
  • Донецкая область – 156 случаев;
  • Житомирская область – 367 случаев;
  • Закарпатская область – 368 случаев;
  • Запорожская область – 182 случая;
  • Ивано-Франковская область – 482 случая;
  • Киевская область - 159 случаев;
  • Кировоградская область – 37 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Львовская область – 319 случаев;
  • Николаевская область – 83 случая;
  • Одесская область – 155 случаев;
  • Полтавская область – 126 случаев;
  • Ровенская область – 139 случаев;
  • Сумская область – 102 случая;
  • Тернопольская область – 153 случая;
  • Харьковская область – 232 случая;
  • Херсонская область – 42 случая;
  • Хмельницкая область – 235 случаев;
  • Черкасская область – 129 случаев;
  • Черновицкая область – 291 случай;
  • Черниговская область – 81 случай.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация. 

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