В Украине за сутки обнаружили 5 039 новых случаев COVID-19, более 6,5 тыс. человек выздоровели

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За сутки выполнили 43 126 тестирований

По состоянию на утро 11 февраля в Украине обнаружили 1 258 094 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 5 039 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 277 детей и 281 медработник, 1 784 человека были госпитализированы. Также зарегистрированы 124 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киев (335).

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 335 случаев;

Винницкая область – 392 случая;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 367 случаев;

Закарпатская область – 368 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область – 319 случаев;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 126 случаев;

Ровенская область – 139 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 153 случая;

Харьковская область – 232 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 129 случаев;

Черновицкая область – 291 случай;

Черниговская область – 81 случай.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.