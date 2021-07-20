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В Украине за сутки обнаружили 598 новых случаев COVID-19

CDC

Среди новых больных 23 детей и 13 медработников

За минувшие сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых случаев COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) в своем Facebook.

"За сутки 19 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 23, медработников – 13)", - отмечается в сообщении.

По данным телеграмм-канала "Коронавирус_инфо" за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 279 лиц;
  • летальных исходов – 25;
  • выздоровело – 540 лиц;
  • осуществлено тестирований за сутки – 42 411 (в частности методом ПЦР – 21 459 методом ИФА – 8 387);
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 565.

Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.   

Подчеркивается, что за все время пандемии в Украине: 

  • заболело - 2 245 275 человек;
  • выздоровело - 2 181 925 человек;
  • летальных исходов - 52 756;
  • проведено ПЦР-тестирований - 11 182 527.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев начал готовиться к третьей волны эпидемии острой респираторной болезни COVID-19.

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