В Украине за сутки обнаружили 598 новых случаев COVID-19

Среди новых больных 23 детей и 13 медработников

"За сутки 19 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 23, медработников – 13)", - отмечается в сообщении.

По данным телеграмм-канала "Коронавирус_инфо" за минувшие сутки:

госпитализирован – 279 лиц;

лиц; летальных исходов – 25 ;

; выздоровело – 540 лиц;

лиц; осуществлено тестирований за сутки – 42 411 (в частности методом ПЦР – 21 459 методом ИФА – 8 387 );

(в частности методом ПЦР – методом ИФА – ); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 565.

Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Подчеркивается, что за все время пандемии в Украине:

заболело - 2 245 275 человек;

выздоровело - 2 181 925 человек;

летальных исходов - 52 756;

проведено ПЦР-тестирований - 11 182 527.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев начал готовиться к третьей волны эпидемии острой респираторной болезни COVID-19.