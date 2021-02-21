В Украине за сутки обнаружили 4 489 случаев COVID, более полусотни больных умерли

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

Больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской области

В Украине в течение суток, 20 февраля, лабораторно подтвердили 4 489 новых случаев коронавируса, 1 557 человек выздоровели, а еще 58 больных умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях. За сутки с осложнениями были госпитализированы 2 445 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

г. Киев - 200 случаев;

Винницкая область - 482 случая;

Волынская область - 96 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 365 случаев;

Закарпатская область - 281 случай;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 618 случаев;

Киевская область - 243 случая;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 243 случая;

Николаевская область - 147 случаев;

Одесская область - 133 случая;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 91 случай;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 197 случаев;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 171 случай;

Черкасская область - 54 случая;

Черновицкая область - 320 случаев;

Черниговская область - 77 случаев.

Данные с неподконтрольных Кабмину территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1 304 456 человек, из них 1 146 073 - выздоровели, а 25 103 больных умерли.

Напомним, накануне в Минздраве подтвердили 6 295 новых случаев коронавируса в Украине, 73 пациента умерли от осложнений, а еще 4 539 человек выздоровели.

По словам главного санитарного врача, критическая ситуация наблюдается в трех областях. Однако, карантин усилен был лишь в одной.