В Украине за сутки обнаружили 4 489 случаев COVID, более полусотни больных умерли
Больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской области
В Украине в течение суток, 20 февраля, лабораторно подтвердили 4 489 новых случаев коронавируса, 1 557 человек выздоровели, а еще 58 больных умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях. За сутки с осложнениями были госпитализированы 2 445 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах:
- г. Киев - 200 случаев;
- Винницкая область - 482 случая;
- Волынская область - 96 случаев;
- Днепропетровская область - 223 случая;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 365 случаев;
- Закарпатская область - 281 случай;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 618 случаев;
- Киевская область - 243 случая;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Луганская область - 20 случаев;
- Львовская область - 243 случая;
- Николаевская область - 147 случаев;
- Одесская область - 133 случая;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ровенская область - 91 случай;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 162 случая;
- Харьковская область - 197 случаев;
- Херсонская область - 42 случая;
- Хмельницкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 54 случая;
- Черновицкая область - 320 случаев;
- Черниговская область - 77 случаев.
Данные с неподконтрольных Кабмину территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1 304 456 человек, из них 1 146 073 - выздоровели, а 25 103 больных умерли.
Напомним, накануне в Минздраве подтвердили 6 295 новых случаев коронавируса в Украине, 73 пациента умерли от осложнений, а еще 4 539 человек выздоровели.
По словам главного санитарного врача, критическая ситуация наблюдается в трех областях. Однако, карантин усилен был лишь в одной.