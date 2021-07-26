home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине за сутки обнаружили 213 новых случаев COVID-19

Украинская правда

Госпитализированы 256 человек, умерло два человека, выздоровело 170 человек

В Украине за минувшие сутки, 25 июля, выявили 213 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом информирует Министерство здравоохранения в своем Facebook. 

"За сутки 25 июля 2021 года в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – 0)", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 256 человек, умерло два человека, выздоровело 170 человек.

Подчеркивается, что за сутки протестировано методом ПЦР 7 562 человека, методом ИФА – 1 905 человек, экспресс-тестами – 6 328 человек.

Добавляется, что за все время пандемии в Украине заболело 2 248 663 лица; выздоровел 2 184 365 человек; летальных случаев – 52 849; проведено 11 278 944 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Новости по теме: Минздрав рассматривает возможность смешивания вакцин от коронавируса, - Кузин

Напомним, ранее в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.

 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Ровенской области ребенка госпитализировали в больницу из-за укуса змеи Во Львовской области взрыв петарды оторвал ребенку пальцы на руке В Китае супружеская пара отправили свою дочь на безлюдный остров Во Львовской области мальчик из-за буллинга залез на дерево высотой в 8 метров

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект