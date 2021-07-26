В Украине за сутки обнаружили 213 новых случаев COVID-19

Госпитализированы 256 человек, умерло два человека, выздоровело 170 человек

"За сутки 25 июля 2021 года в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – 0)", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 256 человек, умерло два человека, выздоровело 170 человек.

Подчеркивается, что за сутки протестировано методом ПЦР 7 562 человека, методом ИФА – 1 905 человек, экспресс-тестами – 6 328 человек.

Добавляется, что за все время пандемии в Украине заболело 2 248 663 лица; выздоровел 2 184 365 человек; летальных случаев – 52 849; проведено 11 278 944 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Напомним, ранее в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.