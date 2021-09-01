В Украине за сутки обнаружили 2075 новых случаев коронавирус

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Среди антилидеров Киев, Харьковская и Донецкая области

В Украине 2075 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает прессслужба Минздрав.

За сутки госпитализировали 874 человека; летальных исходов - 44; выздоровевших - 925 человек. Протестировали методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА-8 159 человек, экспресс - тестами-27 102 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек выздоровели - 2 208 865. Болезнь унесла 53 833 жизней.

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