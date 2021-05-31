В Украине за сутки обнаружили 1 703 новых случая COVID-19

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За сутки осуществили 16 224 тестирования

По состоянию на утро 31 мая в Украине подтвердили 2 202 494 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1 703 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 58 детей и 11 медработников, 810 человек госпитализировали, 64 человека умерли.

Известно, что за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), и г. Киев (63).

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 63 случая;

Винницкая область – 23 случая;

Волынская область – 40 случаев;

Днепропетровская область – 134 случая;

Донецкая область – 42 случая;

Житомирская область – 42 случая;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 69 случаев;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 58 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 46 случаев;

Николаевская область – 107 случаев;

Одесская область – 17 случаев;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровенская область – 51 случай;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 59 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в сентябре два украинских разработчика, которые работают над созданием собственной вакцины против коронавируса, должны представить свои отчеты.