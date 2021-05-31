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В Украине за сутки обнаружили 1 703 новых случая COVID-19

Иллюстративное фото

За сутки осуществили 16 224 тестирования

По состоянию на утро 31 мая в Украине подтвердили 2 202 494 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1 703 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 58 детей и 11 медработников, 810 человек госпитализировали, 64 человека умерли. 

Известно, что за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), и г. Киев (63).

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 63 случая;
  • Винницкая область – 23 случая;
  • Волынская область – 40 случаев;
  • Днепропетровская область – 134 случая;
  • Донецкая область – 42 случая;
  • Житомирская область – 42 случая;
  • Закарпатская область – 4 случая;
  • Запорожская область – 69 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 23 случая;
  • Киевская область – 58 случаев;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 13 случаев;
  • Львовская область – 46 случаев;
  • Николаевская область – 107 случаев;
  • Одесская область – 17 случаев;
  • Полтавская область – 16 случаев;
  • Ровенская область – 51 случай;
  • Сумская область – 43 случая;
  • Тернопольская область – 32 случая;
  • Харьковская область – 68 случаев;
  • Херсонская область – 28 случаев;
  • Хмельницкая область – 6 случаев;
  • Черкасская область – 59 случаев;
  • Черновицкая область – 24 случая;
  • Черниговская область – 11 случаев.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в сентябре два украинских разработчика, которые работают над созданием собственной вакцины против коронавируса, должны представить свои отчеты. 

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