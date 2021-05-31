В Украине за сутки обнаружили 1 703 новых случая COVID-19
За сутки осуществили 16 224 тестирования
По состоянию на утро 31 мая в Украине подтвердили 2 202 494 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1 703 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 58 детей и 11 медработников, 810 человек госпитализировали, 64 человека умерли.
Известно, что за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), и г. Киев (63).
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 63 случая;
- Винницкая область – 23 случая;
- Волынская область – 40 случаев;
- Днепропетровская область – 134 случая;
- Донецкая область – 42 случая;
- Житомирская область – 42 случая;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 69 случаев;
- Ивано-Франковская область – 23 случая;
- Киевская область – 58 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 46 случаев;
- Николаевская область – 107 случаев;
- Одесская область – 17 случаев;
- Полтавская область – 16 случаев;
- Ровенская область – 51 случай;
- Сумская область – 43 случая;
- Тернопольская область – 32 случая;
- Харьковская область – 68 случаев;
- Херсонская область – 28 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 59 случаев;
- Черновицкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 11 случаев.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в сентябре два украинских разработчика, которые работают над созданием собственной вакцины против коронавируса, должны представить свои отчеты.