В Украине за сутки обнаружили 1081 случай коронавируса COVID-19
За сутки выполнили 42 597 тестирований
По состоянию на утро 6 августа, в Украине подтвердили 2 257 478 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 1081 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 74 ребенка и 32 медработника, 516 человек были госпитализированы, 16 пациентов скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 164 случая;
- Винницкая область – 46 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 54 случая;
- Донецкая область – 57 случаев;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 43 случая;
- Ивано-Франковская область – 16 случаев;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 64 случая;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 92 случая;
- Полтавская область – 23 случая;
- Ровенская область – 16 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Тернопольская область – 32 случая;
- Харьковская область – 83 случая;
- Херсонская область – 95 случаев;
- Хмельницкая область – 37 случаев;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 25 случаев.
Напомним, накануне стало известно, что в городе Моршин Львовской области, где полностью вакцинировано 66% взрослого населения, с конца июня не обнаружили ни одного нового случая заражения COVID-19.