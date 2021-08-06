В Украине за сутки обнаружили 1081 случай коронавируса COVID-19

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За сутки выполнили 42 597 тестирований

По состоянию на утро 6 августа, в Украине подтвердили 2 257 478 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 1081 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 74 ребенка и 32 медработника, 516 человек были госпитализированы, 16 пациентов скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 164 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 54 случая;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 64 случая;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 92 случая;

Полтавская область – 23 случая;

Ровенская область – 16 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 83 случая;

Херсонская область – 95 случаев;

Хмельницкая область – 37 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

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Напомним, накануне стало известно, что в городе Моршин Львовской области, где полностью вакцинировано 66% взрослого населения, с конца июня не обнаружили ни одного нового случая заражения COVID-19.