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В Украине за сутки обнаружили 1081 случай коронавируса COVID-19

Иллюстративное фото

За сутки выполнили 42 597 тестирований

По состоянию на утро 6 августа, в Украине подтвердили 2 257 478 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 1081 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 74 ребенка и 32 медработника, 516 человек были госпитализированы, 16 пациентов скончались. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 164 случая;
  • Винницкая область – 46 случаев;
  • Волынская область – 9 случаев;
  • Днепропетровская область – 54 случая;
  • Донецкая область – 57 случаев;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 43 случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 случаев;
  • Киевская область – 54 случая;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 25 случаев;
  • Львовская область – 64 случая;
  • Николаевская область – 13 случаев;
  • Одесская область – 92 случая;
  • Полтавская область – 23 случая;
  • Ровенская область – 16 случаев;
  • Сумская область – 49 случаев;
  • Тернопольская область – 32 случая;
  • Харьковская область – 83 случая;
  • Херсонская область – 95 случаев;
  • Хмельницкая область – 37 случаев;
  • Черкасская область – 26 случаев;
  • Черновицкая область – 24 случая;
  • Черниговская область – 25 случаев.

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Напомним, накануне стало известно, что в городе Моршин Львовской области, где полностью вакцинировано 66% взрослого населения, с конца июня не обнаружили ни одного нового случая заражения COVID-19

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