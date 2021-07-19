В Украине за сутки обнаружили 182 новых случая коронавирус

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больше заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях

В Украине обнаружили 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресслужба МОЗ.

За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

За сутки протестировали методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА-1 613 человек, экспресс - тестами-5 770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.



За все время пандемии в Украине заболели - 2 244 677 человек, выздоровели - 2 181 385 человек. Не смог преодолеть болезнь 52 731 человек.

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