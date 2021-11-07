В Украине за сутки обнаружили 17 419 новых случаев коронавирус

CDC

Больше всего новых случаев за сутки в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях

В Украине за минувшие сутки подтвердили 17 419 новых случаев коронавирус. Больше всего заражений за сутки в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав.

За сутки госпитализировали 5 652 человека; летальных исходов - 449; выздоровевших - 8 520 человек. Протестировали методом ПЦР 45 120 человек, методом ИФА - 11 802, экспресс-тестами - 39 678.

Больше всего новых случаев за сутки в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека; выздоровели - 2 512 756 человек; летальных случаев - 72 084.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение сократить срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19. Теперь сертификат будет действительным не 180, а 105 дней.