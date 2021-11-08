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В Украине за сутки обнаружили 13 068 новых случаев коронавируса

Украинская правда

Больше всего заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, а умерли - 473. Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3532 человека; летальных исходов - 473; выздоровевших - 8200 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.

Больше всего заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболел 3 088 501 человек, выздоровели - 2 520 956 человек. Умерли от болезни - 72 557 человек.

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Ранее государственный секретарь США заявил, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы пандемии COVID-19, в частности - вакцинация

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