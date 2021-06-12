В Украине за сутки чуть более 1 тысячи новых COVID-больных
Больше всего новых больных в Киеве
В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1 274 новых COVID-больных, среди которых 40 детей и 53 медика. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.
За 11 июня в больницы доставили 709 человек. Умерли 69 человек, а выздоровели — 4 905.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 222 701 заражение (выздоровели 2 125 685 человек) и 51 646 смертей.
Напомним, в Украине 12 и 13 июня будут работать 50 центров массовой вакцинации в 15 областях и городе Киеве. В них выбрать вакцину для прививки нельзя, всех желающих прививают китайским препаратом CoronaVac, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.