В Украине за сутки чуть более 1 тысячи новых COVID-больных

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Больше всего новых больных в Киеве

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1 274 новых COVID-больных, среди которых 40 детей и 53 медика. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

За 11 июня в больницы доставили 709 человек. Умерли 69 человек, а выздоровели — 4 905.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 222 701 заражение (выздоровели 2 125 685 человек) и 51 646 смертей.

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Напомним, в Украине 12 и 13 июня будут работать 50 центров массовой вакцинации в 15 областях и городе Киеве. В них выбрать вакцину для прививки нельзя, всех желающих прививают китайским препаратом CoronaVac, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.