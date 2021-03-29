В Украине за сутки более 8 тысяч новых COVID-больных: Больше всего страдает Львовская область

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В лидерах по количеству инфицированных также держится Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Житомирская области

За минувшие сутки, 28 марта, в Украине зафиксировано 8346 новых случаев коронавирусной болезни, 178 больных скончались, госпитализированы 3129 человек и 2875 человек выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, среди заболевших – 344 ребенка и 140 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Количество больных коронавирусом за сутки в регионах Украины:

г. Киев – 402 случая;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 223 случая;

Днепропетровская область – 647 случаев;

Донецкая область – 175 случаев;

Житомирская область – 567 случаев;

Закарпатская – 201 случай;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 518 случаев;

Кировоградская область – 59 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 820 случаев;

Николаевская область – 243 случая;

Одесская область – 658 случаев;

Полтавская область – 154 случая;

Ровенская область – 139 случаев;

Сумская область – 326 случаев;

Тернопольская область – 390 случаев;

Харьковская область – 664 случая;

Херсонская область – 145 случаев;

Хмельницкая область – 428 случаев;

Черкасская область – 392 случая;

Черновицкая область – 292 случая;

Черниговская область – 147 случаев.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал скорый рост количества больных COVID-19 в течение следующих двух-трех недель. В Украине ожидается около 25 тысяч инфицированных в сутки.