В Украине за сутки более 8 тысяч новых COVID-больных: Больше всего страдает Львовская область
В лидерах по количеству инфицированных также держится Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Житомирская области
За минувшие сутки, 28 марта, в Украине зафиксировано 8346 новых случаев коронавирусной болезни, 178 больных скончались, госпитализированы 3129 человек и 2875 человек выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, среди заболевших – 344 ребенка и 140 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
Количество больных коронавирусом за сутки в регионах Украины:
- г. Киев – 402 случая;
- Винницкая область – 365 случаев;
- Волынская область – 223 случая;
- Днепропетровская область – 647 случаев;
- Донецкая область – 175 случаев;
- Житомирская область – 567 случаев;
- Закарпатская – 201 случай;
- Запорожская область – 136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев;
- Киевская область – 518 случаев;
- Кировоградская область – 59 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 820 случаев;
- Николаевская область – 243 случая;
- Одесская область – 658 случаев;
- Полтавская область – 154 случая;
- Ровенская область – 139 случаев;
- Сумская область – 326 случаев;
- Тернопольская область – 390 случаев;
- Харьковская область – 664 случая;
- Херсонская область – 145 случаев;
- Хмельницкая область – 428 случаев;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черновицкая область – 292 случая;
- Черниговская область – 147 случаев.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал скорый рост количества больных COVID-19 в течение следующих двух-трех недель. В Украине ожидается около 25 тысяч инфицированных в сутки.