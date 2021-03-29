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В Украине за сутки более 8 тысяч новых COVID-больных: Больше всего страдает Львовская область

От коронавируса может по-настоящему защитить прививка Фото из открытых источников

В лидерах по количеству инфицированных также держится Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Житомирская области

За минувшие сутки, 28 марта, в Украине зафиксировано 8346 новых случаев коронавирусной болезни, 178 больных скончались, госпитализированы 3129 человек и 2875 человек выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, среди заболевших – 344 ребенка и 140 медработников. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Количество больных коронавирусом за сутки в регионах Украины:

  • г. Киев – 402 случая;
  • Винницкая область – 365 случаев;
  • Волынская область – 223 случая;
  • Днепропетровская область – 647 случаев;
  • Донецкая область – 175 случаев;
  • Житомирская область – 567 случаев;
  • Закарпатская – 201 случай;
  • Запорожская область – 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 226 случаев;
  • Киевская область – 518 случаев;
  • Кировоградская область – 59 случаев;
  • Луганская область – 29 случаев;
  • Львовская область – 820 случаев;
  • Николаевская область – 243 случая;
  • Одесская область – 658 случаев;
  • Полтавская область – 154 случая;
  • Ровенская область – 139 случаев;
  • Сумская область – 326 случаев;
  • Тернопольская область – 390 случаев;
  • Харьковская область – 664 случая;
  • Херсонская область – 145 случаев;
  • Хмельницкая область – 428 случаев;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черновицкая область – 292 случая;
  • Черниговская область – 147 случаев.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал скорый рост количества больных COVID-19 в течение следующих двух-трех недель. В Украине ожидается около 25 тысяч инфицированных в сутки. 

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