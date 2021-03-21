В Украине за сутки более 11 тысяч новых заражений коронавирусом, 166 человек умерли

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Больше всего новых больных на Львовщине

В течение субботы, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, на COVID-19 в том числе заболели 585 детей и 199 медработников.

В то же время в этот период было госпитализировано 4838 зараженных, 166 человек не смогли преодолеть болезнь.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в частности методом ПЦР-35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 093).

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Сообщается, что выздоровело 3877 человек.

Напомним, накануне в Украине было зарегистрировано более 15 тыс. новых заражений COVID-19. Поэтому, сегодня наблюдаем незначительный спад заболеваемости.