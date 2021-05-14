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В Украине за сутки 7,5 тысяч новых COVID-больных: Где инфицированных больше всего

Фото из открытых источников

Рейтинг антилидеров традиционно возглавляет столица

В Украине, по состоянию на утро 14 мая, зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. 

Согласно данным, среди инфицированных – 336 детей и 216 медработников. За минувшие сутки было госпитализировано 2195 человек, летальных исходов – 287, а выздоровело 15 958 украинцев. 

Всего за период пандемии в страны обнаружили 2 143 448 COVID-больных. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Ситуация с количеством больных в регионах Украины выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 681 случай;
  • Винницкая область – 126 случаев;
  • Волынская область – 228 случаев;
  • Днепропетровская область – 487 случаев;
  • Донецкая область – 445 случаев;
  • Житомирская область – 211 случаев;
  • Закарпатская – 105 случаев;
  • Запорожская область – 301 случай;
  • Ивано-Франковская область – 186 случаев;
  • Киевская область – 301 случай;
  • Кировоградская область – 127 случаев;
  • Луганская область – 186 случаев;
  • Львовская область – 350 случаев;
  • Николаевская область – 285 случаев;
  • Одесская область – 368 случаев;
  • Полтавская область – 325 случаев;
  • Ровенская область – 357 случаев;
  • Сумская область – 249 случаев;
  • Тернопольская область – 200 случаев;
  • Харьковская область – 665 случаев;
  • Херсонская область – 250 случаев;
  • Хмельницкая область – 334 случая;
  • Черкасская область – 449 случаев;
  • Черновицкая область – 95 случаев;
  • Черниговская область – 251 случай.

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Ранее сообщалось, что в Украине все области стали "желтыми". Последними оранжевую зону карантинных ограничений покинули Николаевская и Черкасская области. 

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