В Украине за сутки 7,5 тысяч новых COVID-больных: Где инфицированных больше всего

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Рейтинг антилидеров традиционно возглавляет столица

В Украине, по состоянию на утро 14 мая, зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным, среди инфицированных – 336 детей и 216 медработников. За минувшие сутки было госпитализировано 2195 человек, летальных исходов – 287, а выздоровело 15 958 украинцев.

Всего за период пандемии в страны обнаружили 2 143 448 COVID-больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Ситуация с количеством больных в регионах Украины выглядит следующим образом:

г. Киев – 681 случай;

Винницкая область – 126 случаев;

Волынская область – 228 случаев;

Днепропетровская область – 487 случаев;

Донецкая область – 445 случаев;

Житомирская область – 211 случаев;

Закарпатская – 105 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 186 случаев;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 186 случаев;

Львовская область – 350 случаев;

Николаевская область – 285 случаев;

Одесская область – 368 случаев;

Полтавская область – 325 случаев;

Ровенская область – 357 случаев;

Сумская область – 249 случаев;

Тернопольская область – 200 случаев;

Харьковская область – 665 случаев;

Херсонская область – 250 случаев;

Хмельницкая область – 334 случая;

Черкасская область – 449 случаев;

Черновицкая область – 95 случаев;

Черниговская область – 251 случай.

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Ранее сообщалось, что в Украине все области стали "желтыми". Последними оранжевую зону карантинных ограничений покинули Николаевская и Черкасская области.