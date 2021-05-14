В Украине за сутки 7,5 тысяч новых COVID-больных: Где инфицированных больше всего
Рейтинг антилидеров традиционно возглавляет столица
В Украине, по состоянию на утро 14 мая, зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Согласно данным, среди инфицированных – 336 детей и 216 медработников. За минувшие сутки было госпитализировано 2195 человек, летальных исходов – 287, а выздоровело 15 958 украинцев.
Всего за период пандемии в страны обнаружили 2 143 448 COVID-больных.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Ситуация с количеством больных в регионах Украины выглядит следующим образом:
- г. Киев – 681 случай;
- Винницкая область – 126 случаев;
- Волынская область – 228 случаев;
- Днепропетровская область – 487 случаев;
- Донецкая область – 445 случаев;
- Житомирская область – 211 случаев;
- Закарпатская – 105 случаев;
- Запорожская область – 301 случай;
- Ивано-Франковская область – 186 случаев;
- Киевская область – 301 случай;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 186 случаев;
- Львовская область – 350 случаев;
- Николаевская область – 285 случаев;
- Одесская область – 368 случаев;
- Полтавская область – 325 случаев;
- Ровенская область – 357 случаев;
- Сумская область – 249 случаев;
- Тернопольская область – 200 случаев;
- Харьковская область – 665 случаев;
- Херсонская область – 250 случаев;
- Хмельницкая область – 334 случая;
- Черкасская область – 449 случаев;
- Черновицкая область – 95 случаев;
- Черниговская область – 251 случай.
Ранее сообщалось, что в Украине все области стали "желтыми". Последними оранжевую зону карантинных ограничений покинули Николаевская и Черкасская области.