В Украине за сутки 4 984 новых случаев COVID-19, выздоровели более 12,8 тыс. человек

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За сутки выполнили 62 577 тестирований

По состоянию на утро 21 мая в Украине обнаружили 2 175 382 случая коронавируса COVID-19, за сутки заболели 4 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 278 детей и 97 медработников, были госпитализированы 1 785 человек, умерли 202 человека.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 453 случая;

Винницкая область – 134 случая;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 405 случаев;

Донецкая область – 408 случаев;

Житомирская область – 117 случаев;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 354 случая;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 348 случаев;

Кировоградская область – 66 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 269 случаев;

Николаевская область – 214 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 183 случая;

Ровенская область – 236 случаев;

Сумская область – 191 случай;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 154 случая;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 139 случаев;

Черновицкая область – 77 случаев;

Черниговская область – 135 случаев.

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Напомним, накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что одобренные на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.