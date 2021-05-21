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В Украине за сутки 4 984 новых случаев COVID-19, выздоровели более 12,8 тыс. человек

Фото из открытых источников

За сутки выполнили 62 577 тестирований

По состоянию на утро 21 мая в Украине обнаружили 2 175 382 случая коронавируса COVID-19, за сутки заболели 4 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 278 детей и 97 медработников, были госпитализированы 1 785 человек, умерли 202 человека. 

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 453 случая;
  • Винницкая область – 134 случая;
  • Волынская область – 170 случаев;
  • Днепропетровская область – 405 случаев;
  • Донецкая область – 408 случаев;
  • Житомирская область – 117 случаев;
  • Закарпатская область – 47 случаев;
  • Запорожская область – 354 случая;
  • Ивано-Франковская область – 85 случаев;
  • Киевская область – 348 случаев;
  • Кировоградская область – 66 случаев;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Львовская область – 269 случаев;
  • Николаевская область – 214 случаев;
  • Одесская область – 201 случай;
  • Полтавская область – 183 случая;
  • Ровенская область – 236 случаев;
  • Сумская область – 191 случай;
  • Тернопольская область – 122 случая;
  • Харьковская область – 299 случаев;
  • Херсонская область – 154 случая;
  • Хмельницкая область – 121 случай;
  • Черкасская область – 139 случаев;
  • Черновицкая область – 77 случаев;
  • Черниговская область – 135 случаев.

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Напомним, накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что одобренные на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19. 

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