В Украине за сутки 4 984 новых случаев COVID-19, выздоровели более 12,8 тыс. человек
За сутки выполнили 62 577 тестирований
По состоянию на утро 21 мая в Украине обнаружили 2 175 382 случая коронавируса COVID-19, за сутки заболели 4 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 278 детей и 97 медработников, были госпитализированы 1 785 человек, умерли 202 человека.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 453 случая;
- Винницкая область – 134 случая;
- Волынская область – 170 случаев;
- Днепропетровская область – 405 случаев;
- Донецкая область – 408 случаев;
- Житомирская область – 117 случаев;
- Закарпатская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 354 случая;
- Ивано-Франковская область – 85 случаев;
- Киевская область – 348 случаев;
- Кировоградская область – 66 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 269 случаев;
- Николаевская область – 214 случаев;
- Одесская область – 201 случай;
- Полтавская область – 183 случая;
- Ровенская область – 236 случаев;
- Сумская область – 191 случай;
- Тернопольская область – 122 случая;
- Харьковская область – 299 случаев;
- Херсонская область – 154 случая;
- Хмельницкая область – 121 случай;
- Черкасская область – 139 случаев;
- Черновицкая область – 77 случаев;
- Черниговская область – 135 случаев.
Напомним, накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что одобренные на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.