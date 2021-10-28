В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 26 071 случай коронавируса

CDC

Госпитализировано – 5366 человек; летальных исходов – 576; выздоровело – 10 006 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 26 071 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 27 октября 2021 года в Украине зафиксирован 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1830, медработников – 477)", – говорится в публикации.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы 5366 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 576, выздоровели – 10 006 человек.

Кроме этого, за вчера было совершено 151504 тестирования на коронавирус, из них: методом ПЦР – 77 573, методом ИФА – 21 960, экспресс-тестами – 51 971.

В целом за все время пандемии COVID-19 в стране заболели – 2 851 804 человека, выздоровели – 2 411 711, летальных случаев – 66 204, проведен ПЦР-тестов – 14232081.

А больше всего заражений фиксируется в Житомирской (1668), Одесской (2296), Львовской (1506), Запорожской (1449) и Харьковской (1517) областях.

Как сообщалось ранее, 26 октября, зафиксировали 22 574 случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1532, медработников – 399). Госпитализировано – 5925 человек; летальных исходов – 692; выздоровело – 11 593 человека.