В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 20 791 случай коронавируса

Госпитализировано - 5 924 человека; летальных исходов – 386; выздоровело – 6 081 человек

"За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 533, медработников – 237)", - говорится в сообщении.

В течение суток госпитализировано - 5 924 человека; летальных исходов – 386; выздоровело – 6 081 человек.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек; выздоровел – 2 375 776 человек; летальных исходов – 63 872; проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

В МИНЗДРАВЕ также добавили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

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Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки, 22 октября, в Украине обнаружили 23 229 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1777, медработников – 438).