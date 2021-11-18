В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 20 591 случай коронавируса

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Госпитализировано – 3907 человек; летальных исходов – 752; выздоровело – 19 633 человека

В Украине за последние сутки подтвердили 20 591 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 17 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1478, медработников – 377)", – говорится в публикации.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы 3907 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 752, выздоровели – 19 633 человека.

Кроме этого, за вчера было совершено 114 199 тестирований на коронавирус, из них: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840, экспресс-тестами – 44 227.

В целом за все время пандемии COVID-19 в стране заболели – 3 284 008 человек, выздоровели – 2 704 217, летальных случаев – 79 506, проведено ПЦР-тестов – 15 348 780.

А больше всего заражений фиксируется в Киеве (1483), Днепропетровской (1892), Одесской (1055), Полтавской (1100) и Запорожской (1240) областях.

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Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавирусной болезни COVID-19 полностью привились более 9 млн граждан. За 16 ноября в Украине от коронавируса вакцинировались 855 294 человека. Из которых одну дозу вакцины получили 114 029 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 180 826.