В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 18 668 случаев коронавируса

CDC

Госпитализировано-4468 человек; летальных исходов-769; выздоровело-20 211 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 18 668 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 14 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403)", – говорится в публикации.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы 4468 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 769, выздоровело – 20 211 человек.

Кроме этого, за вчера было совершено 118 797 тестирований на коронавирус, из них: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840, экспресс-тестами – 48 825.

В целом за все время пандемии COVID-19 в стране заболели – 3 263 417 человек, выздоровели – 2 684 584, летальных случаев – 78 754, проведено ПЦР-тестов – 15 348 780.

А больше всего заражений фиксируется в Киеве (1609), Днепропетровской (1675), Одесской (1504), Полтавской (1168), и Запорожской (1087) областях.

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Напомним, в Украине в течение 15 ноября обнаружили 16 308 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID – 19 (из них детей – 1 168, медработников-327). Умерли 838 человек; выздоровели – 21 914; госпитализированы – 2 264 человека.