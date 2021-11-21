В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 635 случаев коронавируса

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Госпитализировано-4048 человек; летальных исходов-377; выздоровело-14 450 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 10 635 новых случаев заболевания на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 20 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99)", – говорится в публикации.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы 4048 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 377, выздоровело – 14 450 человек.

Кроме этого, за вчера было совершено 66 272 тестирования на коронавирус, из них: методом ПЦР – 30 741, методом ИФА – 5873, экспресс-тестами – 29 658.

В целом за все время пандемии COVID-19 в стране заболело – 3 332 943 человека, выздоровел – 2 762 950, летальных случаев – 81 272, проведен ПЦР-тестов – 15 542 112.

А больше всего заражений фиксируется в Днепропетровской (1242), Одесской (655), и Запорожской (653) областях.

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Напомним, в Украине за 19 ноября обнаружили 18250 новых случаев коронавируса. Также госпитализированы 3594 человек, умерло – 664, выздоровел – 21979.