В Украине за последние сутки зафиксировали более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

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Среди антилидеров по показателям – Киев и Днепропетровская область

По состоянию на утро 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 193 367 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, за минувшие сутки в стране выявлено 3509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 183, а выздоровели – 16 867 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 193 367 человек, выздоровели – 2 006 918 человек, летальных исходов – 50 076.

За последние сутки больше всего заражений подтвердили в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

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Напомним, накануне в Украину прибыла новая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.