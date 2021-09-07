В Украине за последние сутки выявлено 2197 новых случаев COVID-19

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Также зафиксировано 53 летальных случая от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, выявили 2197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

"За сутки 6 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 197, медработников – 37), госпитализированы 485 человек, летальных случаев - 53, выздоровели - 1429 человек", – говорится в сообщении.

Также в течение суток методом ПЦР протестировано 22 596 человек, методом ИФА – 7 811, исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 992.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Днепропетровской (151), Харьковской (163), Запорожской (149) и Львовской (165) областях.

Как известно, за все время пандемии в Украине заболело 2 300 504 человек, выздоровело – 2 214 606, летальных случаев - 54 054, проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.

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Напомним, что по состоянию на 6 сентября в Украине обнаружили 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было госпитализировано 635 человек, зафиксировано 18 летальных исходов и выздоровели 457 человек.