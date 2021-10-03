В Украине за последние сутки обнаружили 7967 новых заражений коронавирусом

CDC

Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7967 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3300 человек; летальных исходов – 126; выздоровевших – 1483 человека.

Протестировали методом ПЦР – 28 290 человек, методом ИФА-4 574 человека, экспресс-тестами – 20 950 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 455 189 человек, выздоровели – 2 263 407 человек. Умерли от болезни 56 775 человек.

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Ранее Министерство здравоохранения утвердило приказ, где назван перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19.