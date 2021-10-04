В Украине за последние сутки обнаружили 4821 новый случай COVID-19

Anadolu Agency

Больше всего новых случаев в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях

Минздрав обновил COVID-статистику в Украине, за сутки заболел еще 4821 человек. Об этом сообщает прессслужба Минздрав.

За сутки в Украине госпитализировали 2 092 человека; летальных исходов - 114; выздоровевших - 1 116 человек. Протестировали методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА-2 525 человек, экспресс - тестами-11 848 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 460 010 человек, выздоровели - 2 264 523 человека. Не смогли осилить болезнь 56 889 человек.

Ранее в Госпродпотребслужбе заявляли, что Киев может перейти в оранжевую зону карантина, однако это произойдет не в ближайшее время.