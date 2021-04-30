В Украине за последние сутки более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Среди антилидеров - Харьковская, Днепропетровская области и Киев

В Украине за минувшие сутки, 29 апреля, обнаружили еще 10 072 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве. Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Так, в Харьковской области выявили 1059 новых случаев. Также среди лидеров по количеству заражений Днепропетровская (930), Киев (868), Запорожская (620) и Львовская (568) области.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что за вчера подтвердили 307 летальных случаев, госпитализировали - 3117 человек, выздоровели 20 192 пациента.

Всего за сутки проведено 90 101 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР-41 388, методом ИФА-14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982.

Новости по теме: В Минздраве назвали условия выписки из больницы пациентов с COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украину прибудет еще одна партия вакцины от коронавируса COVID-19, произведенной китайской компанией Sinovac.