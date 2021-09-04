В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 614 новых случаев коронавируса

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Также от COVID за последние сутки умерло 44 человека

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2 296 155 случаев коронавируса COVID-19 за минувшие сутки - 2 614. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 3 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано – 824 человек, летальных случаев – 44, выздоровел – 1 447 лица, проведено тестирований - 56 850, прививок первой дозой - 49 670, прививок второй дозой - 113 665.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 293 541 человек, выздоровел – 2 210 866 лица, летальных случаев – 53 922, прививок первой дозой - 5 498 949, прививок второй дозой - 4 005 797", - отметила пресс-служба.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (339), Днепропетровской (173), Львовской (183), Одесской (208), Харьковской (216) и Черновицкой (193) областях.

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Напомним, что по состоянию на утро 3 сентября в мире зафиксировано 219 975 001 случай заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек.