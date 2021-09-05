В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 379 новых случаев коронавируса

Украинская правда

Также от COVID за последние сутки умерло 17 человек

По состоянию на утро 5 сентября в Украине зафиксировано 2 297 534 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки - 1 379. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"За сутки 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 1 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано – 899 человек, летальных случаев – 17, выздоровел – 407 человек, проведено тестирований - 34 945.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 297 534 человек, выздоровел – 2 212 720 лица, летальных случаев – 53 983", - отметила пресс-служба.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (141), Днепропетровской (132), Харьковской (144) и Черновицкой (124) областях.

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Напомним, что по состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2 296 155 случаев коронавирус COVID-19, за минувшие сутки - 2 614.