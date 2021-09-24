В Украине за минувшие сутки зафиксировали 9 058 новых случаев коронавируса

Больше всего инфицированных выявлено в Харьковской области (948)

"За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных за прошедшие сутки выявлено в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Отмечается, что за сутки госпитализированы 2060 человек, в то же время выздоровело 2415 человек. В частности зарегистрировано 140 летальных случаев.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 2 379 483 человек, из них выздоровели 2 240 388 человек, скончались 55 424 человека.

Кроме этого, проведено 12 633 853 (за сутки 40 578) ПЦР-тестов.

Напомним, ранее мы писали, что Киев и 8 областей находятся в оранжевой зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Сейчас уровень заболеваемости по стране составляет 167 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.