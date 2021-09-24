home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 9 058 новых случаев коронавируса

Украинская правда

Больше всего инфицированных выявлено в Харьковской области (948)

В Украине за прошедшие сутки, 23 сентября, подтверждено 9058 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 140 летальных случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

"За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных за прошедшие сутки выявлено в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Отмечается, что за сутки госпитализированы 2060 человек, в то же время выздоровело 2415 человек. В частности зарегистрировано 140 летальных случаев.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 2 379 483 человек, из них выздоровели 2 240 388 человек, скончались 55 424 человека.

Кроме этого, проведено 12 633 853 (за сутки 40 578) ПЦР-тестов.

Новости по теме: Украину точно не вернут в зеленую зону карантина до конца года, – KSE

Напомним, ранее мы писали, что Киев и 8 областей находятся в оранжевой зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Сейчас уровень заболеваемости по стране составляет 167 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Рабинович: Нарушая Конституцию, в Раде собираются принять "закон об олигархах" Соцопрос: "Слуга народа" в случае выборов потеряет монобольшинство в Раде Гнатенко: Вся Украина показывает свое недоверие власти, которая поднимает тарифы и душит свободу слова Рассмотрение "налогового" законопроекта перенесли на 24 сентября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект