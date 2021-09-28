В Украине за минувшие сутки зафиксировали 6552 новых случая коронавируса

CDC

Госпитализированы – 1288 человек; летальных исходов – 143; выздоровели – 2927 человек

За сутки 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы – 1288 человек; летальных исходов – 143; выздоровели – 2927 человек.

В частности в течение суток методом ПЦР протестировано – 31 051 человек, методом ИФА – 9067 человек, экспресс-тестами – 25 694 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболели – 2 401 956 человек; выздоровел – 2 248 071 человек; летальных случаев – 55 863; проведено ПЦР-тестов – 12 741 131. Новости по теме: Минздрав предлагает украинцам принять участие в испытании лекарств против коронавируса