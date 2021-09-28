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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 6552 новых случая коронавируса

CDC

Госпитализированы – 1288 человек; летальных исходов – 143; выздоровели – 2927 человек

За сутки 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки госпитализированы – 1288 человек; летальных исходов – 143; выздоровели – 2927 человек.
 
В частности в течение суток методом ПЦР протестировано – 31 051 человек, методом ИФА – 9067 человек, экспресс-тестами – 25 694 человека.
 
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).
 
В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболели – 2 401 956 человек; выздоровел – 2 248 071 человек; летальных случаев – 55 863; проведено ПЦР-тестов – 12 741 131.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения назвали атипичные симптомы штамма коронавируса "Дельта". У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.
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