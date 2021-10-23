В Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 229 случаев коронавируса

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные

"За сутки 22 октября 2021 года в Украине зафиксировано 23229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов – 483; выздоровело – 8 330 человек.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело – 2 748 614 человек; выздоровел – 2 369 695 человек; летальных случаев – 63486; проведено ПЦР-тестов – 13 927 353.

В Минздраве добавили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Новости по теме: В мире с начала эпидемии выявили 242,8 миллиона случаев коронавируса

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 21 октября, выявили 23785 новых случаев заражений коронавирусом. Госпитализированы 5141 лицо с подтвержденными и подозрительными случаями коронавируса, летальных случаев – 614, выздоровел – 8530 человек.